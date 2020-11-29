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البرازيليون يدلون بأصواتهم إلكترونيًا في الانتخابات البلدية

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يدلي 38 مليون ناخب في البرازيل اليوم بأصواتهم في الانتخابات البلدية في دورتها الثانية من التصويت الإلكتروني والإلزامي.

ويصوت الناخبون لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية في 57 مدينة، بما في ذلك عواصم 18 من ولايات البرازيل البالغ عددها 26.

ونُظّمت الحملة الانتخابيّة بشكل أساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الانتخابات التي أُرجئت ستّة أسابيع بسبب ّ.

وفُرِضت إجراءات صحية صارمة في مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها استثنائيًا ابتداءً من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين المسنّين.

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