العثور على جثة في مبزل قضى صاحبها طعنا بالسكاكين شمال بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "العثور على جثة طافية في مبزل الضخ التابع لناحية النيل عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقات بالحادثة".

