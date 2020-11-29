المسبار الصيني يدخل المدار القمري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن المسبار القمري الصيني “تشانغ آه-5” قلل من سرعته ودخل المدار القمري بنجاح السبت، ليكمل خطوة رئيسية في طريقه لجمع عينات من القمر وإعادتها.

ونقلت وكالة أنباء الصين “شينخوا” عن الإدارة، القول: إنه بعد التحليق نحو 112 ساعة من الأرض، اشتعل محرك بالمسبار عندما كان على بعد 400 كم من سطح القمر الساعة 8:58 مساء وتوقف عن العمل بعد نحو 17 دقيقة.

وأجرى “تشانغ آه-5″، الذي يضم مركبة مدارية ومركبة إنزال وصاعد وعائد، تصحيحين مداريين خلال الانتقال من الأرض إلى القمر، محققا الأهداف المتوقعة منه.

وفيما بعد، سيقوم بضبط الارتفاع والميل لمداره حول القمر.. وعندما يكون الوقت مناسبا، ستنفصل مجموعة مركبة الإنزال- الصاعد عن مجموعة المركبة المدارية-العائد، وسينفذ هبوطا سلسا على الجانب القريب من القمر وسيجري عملية جمع عينات بشكل آلي كما هو مخطط.