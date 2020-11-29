عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محكمة ترفض إبطال أصوات البريد في بنسلفانيا.. وترامب: احتيال

الأحد 29 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلنت المحكمة العليا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأحد، رفض دعوى مرفوعة من قبل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبطال الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد.



وقال ترامب إنه سيستأنف الدعوى في بنسلفانيا، مشيرا إلى "وجود عمليات احتيال وممارسات غير شرعية في فرز أصوات الناخبين بالولاية".

وغرد ترامب عبر صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء السبت: "عدد بطاقات الاقتراع التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر بكثير من الفرق الذي يبلغ 81 ألف صوت. هذا ليس قريب من ذلك الرقم حتى. يشكل الاحتيال وانعدام الشرعية جزءا كبيرا من القضية".

وكانت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية رفضت في وقت سابق، السبت، طعنا قدمه ترامب في إطار دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين.

وقالت المحكمة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملة ترامب "ليس لها أي أساس".

وكتب القاضي ستيفانوس بيباس: "إن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك. إن الاتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة. وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك".

ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترامب للقرار، وقالت عبر تويتر إن "الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي".

ويرفض ترامب بإصرار الاعتراف بالهزيمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، ويدعي حدوث تزوير كبير في الانتخابات التي جرت في الثالث من الشهر الجاري.

وكان حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف أعلن، الثلاثاء الماضي، التصديق رسميًا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف وولف على تويتر "صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة.

ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وقال وولف خلال تغريدة على "تويتر" إنه:" الولاية اعتمدت فوز جو بايدن بالانتخابات فيها ".

وهذا الإعلان ينهي حالة الجدل التي دارت حول إعلان نتائج انتخابات الولاية، ومزاعم وجود تزوير.