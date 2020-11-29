تقرير: مسلحو "بوكو حرام" يقتلون 43 مزارعا في شمال شرق نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (د ب أ):

قتل مسلحو جماعة "بوكو حرام" ما لا يقل عن 43 مزارعا، وأصابوا ستة آخرين، في حقول الأرز بالقرب من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية برونو، يوم السبت.

وأفادت ميليشيا مناهضة للجهاديين بأن مسلحي بوكو حرام قاموا بتقييد المزارعين في قرية كوشوبي، ثم ذبحوهم، وفقا لما أورته صحيفة "نيجيريان تريبيون" المحلية عبر موقعها الالكتروني.

وقال قائد الميليشيا، باباكورا كولو، الذي ساعد الناجين: "تم استعادة جثث 43، ذبحوا جمعيا، بالإضافة لستة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة".

وأضاف: "ليس هناك شك في أن هذا العمل من تنفيذ بوكو حرام التي تنشط في المنطقة وتهاجم المزارعين بشكل متكرر."

وقال إبراهيم ليمان، وهو عضو آخر في الميليشيا، إن الضحايا عمال من ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، على بعد حوالي ألف كيلومتر (600 ميل) ، وسافروا إلى الشمال الشرقي للبحث عن عمل.

وأشار ليمان إلى 60 مزارعًا تم التعاقد معهم للعمل في حصاد الأرز، قتل منهم 43 قتلوا وأصيب ستة.

ولا يزال هناك ثمانية في عداد المفقودين، ويعتقد أن المسلحين قد اختطفوهم.