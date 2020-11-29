شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا.. 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 458 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 172 وفاة.

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