حسين إبراهيم طه أميناً عاماً لـ«التعاون الإسلامي»

سيف اليزيد - نيامي (وكالات) انتخب أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، أمس، التشادي حسين إبراهيم طه أميناً عاماً للمنظمة.

جاء ذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في نيامي.

وحسين إبراهيم طه من مواليد نوفمبر 1951 هو سياسي ودبلوماسي تشادي، وشغل عدة مناصب في الشرق الأوسط، ثم شغل منصب وزير الخارجية قبل استدعائه إلى رئاسة الجمهورية حيث شغل منصب نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

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