لليوم الثالث على التوالي تراجع إصابات كورونا بجهة بني ملال خنيفرة.. وأزيلال تسجل 0 حالة إصابة

أكدت التحاليل المخبرية، مساء اليوم السبت، تسجيل 56 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 13986 حالة مؤكدة.

وتوزعت الحالات الجديدة الـ56، بين 28 حالة باقليم الفقيه بن صالح و3 حالات بإقليم خنيفرة و11 حالة بإقليم بني ملال و14حالة بإقليم خريبكة، و0 حالة بإقليم ازيلال، مع تسجيل حالة وفاة واحدة باقليم بني ملال.

وشهدت جهة بني ملال خنيفرة، لليوم الثالث على التوالي، انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 0 حالة إصابة بإقليم أزيلال.

وتجاوز إجمالي حالات الشفاء في جهة بني ملال– خنيفرة 13000 حالة، بينما بلغ إجمالي الحالات، التي لاتزال تتلقى العلاج أزيد من 1250 حالة.