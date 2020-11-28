الامطار تتسبب بانهيار سقف منزل على عائلة في الديوانية 'صور'

ادت سقوط الامطار المستمرة في الديوانية، السبت، الى انهيار سقف منزل على عائلة بالحي العسكري قرب مدرسة الجمهورية في المحافظة. وبحسب ما اكده مراسل الخليج 365، فأن ذلك لم يسفر عن تسجيل اية خسائر او اصابات بشرية.

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