مدارس العراق تقرع اجراسها يوم غد إيذاناً ببدء العام الدراسي

اعلنت وزارة التربية، السبت، ان مدارس العراق ستستقبل يوم غد الأحد أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، ، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات صحية احترازية مشددة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدارس العراق كافة ستستقبل يوم غدٍ الأحد ، الموافق الـ29 من شهر تشرين الثاني، أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، إيذاناً ببدء الفصل الدراسي الأول"، مبينة ان "ذلك يتم "وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة كورونا، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة".

وجددت الوزارة "دعواتها للأسر التربوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهما عن الآخر لضمان تهيئة الأجواء الدراسية الملائمة"، مشيرة الى "وضع الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ولعل أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي".

وتابعت انها "عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عامٍ دراسي موفق يرفع من أداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول الى الهدف المنشود"، موضحة ان "نجاحنا يتحقق اليوم عندما تستمر مسيرة الحياة والعلم والمعرفة في آن واحد، وليكون العراق نموذجاً فريداً لتجاوز الصعاب كما يعرفه الجميع، وكما نريده أن يكون".