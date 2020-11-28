شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب «حسين طه» أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتخب التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي.
من جانبه تقدم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالتهنئة لـ”حسين طه” بمناسبة اختياره بالتوافق أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي ابتداءا من نوفمبر ٢٠٢١، متمنيًا له التوفيق في مهامه.
وقال “وزير الخارجية”: “نحن في المملكة العربية السعودية لن ندّخر جهداً في تقديم العون والمساندة له انطلاقاً من دورنا الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية”.
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