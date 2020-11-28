مظاهرات شعبية حاشدة في وجه الحوثي

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وطالب المحتجون من المجتمع الدولي تصنيف الحوثي جماعة إرهابية بسبب جرائمها التي لا تقل وحشية عن بقية الجماعات الإرهابية.وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، حذر في وقت سابق من تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر التي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، مطالبا بتصنيفهم (جماعة إرهابية). وقال «الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية».
كما تابع «السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة ارهابية».
ميدانيا، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة عدد من المواقع الهامة باتجاه مفرق الجوف ووادي الجفرة وصولا إلى وادي حلحلان في الشمال الغربي لمأرب، وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش وبإسناد جوي لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية نفذت هجوما مباغتا على مواقع للحوثيين في مديرية مجزر، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد عقب محاولات تسلل الميليشيات باتجاه، مواقع قوات الجيش ورجال القبائل بوادي حلحلان، بمديرية رغوان شمال غرب المحافظة.
إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي قصف المنازل والأحياء المدنية بالحديدة غرب اليمن، في إطار جرائمها المستمرة وانتهاكاتها بحق المدنيين.
وكشف مصدر طبي عن مقتل وإصابة 27 مدنيا برصاص وقناصة وقصف ميليشيات الحوثي، بينهم نساء وأطفال من سكان محافظة الحديدة، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف «إن الضحايا المدنيين سواء القتلى والجرحى، سقطوا بفعل الألغام والعبوات الناسفة وقذائف الهاون ورصاص القناصة والعيارات الرشاشة في مديريات التحيتا والخوخة والدريهمي ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه».
وبحسب المصدر، فإن الفرق الطبية في المستشفيات الميدانية قدمت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، وتم تحويل الحالات الخطيرة إلى مستشفى أطباء بلا حدود ومستشفيات العاصمة عدن.
وطبقا للمركز الإعلامي، فإن نحو (53) مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح؛ بينهم نساء وأطفال، على أيدي الحوثيين في مناطق متفرقة من الحديدة، منذ أواخر سبتمبر حتى نهاية شهر أكتوبر الماضيين.
ضحايا الحوثي من المدنيين في نوفمبر:
11 قتيلا
16 مصابا
5 أطفال
3 نساء
مشاهدات يمنية
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