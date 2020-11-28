بريطانيا تعتزم اعتماد لقاح مضاد لـ«كورونا» خلال أيام

سيف اليزيد - ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، أن من المقرر أن تعتمد بريطانيا، خلال أيام، اللقاح المضاد لـ«كوفيد - 19»، والذي طورته شركتا بيونتك وفايزر، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

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