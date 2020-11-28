زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

سيف اليزيد - ضرب زلزال قوته 5.5 درجات بمقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم الشرق الأقصى الروسي بالقرب من جزر الكوريل الشمالية.

وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان لها أن "زلزالا بقوة 5.5 درجات وقع عند الساعة 5:45 من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي عند إحداثيات خط العرض 49.8 شمالا وخط طول 156.7 شرقا على عمق 55 كيلومترا و بعد 100 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من جزيرة باراموشير بشمال الكوريل في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان أن هزات بقوة نحو 4 درجات وصلت إلى مدينة شمال الكوريل فيما لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية ويقوم فريق العمل التابع للسلطات المحلية بفحص المباني بحثا عن أضرار محتملة".

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