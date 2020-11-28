الأعرجي والسفير الأمريكي يبحثان القضاء على ما تبقى من 'داعش'

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي يبحث مع السفير الأمريكي في بغداد، الاثنين، القضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الاعرجي التقى، اليوم، بالسفير الأمريكي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".
وأضاف أن "الجانبين أكدا على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من داعش الإرهابي".
وأضاف أن "الجانبين أكدا على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، للقضاء على ما تبقى من داعش الإرهابي".
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