مصر توضح حقيقة إغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لكورونا

انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد في مصر، تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأشارت وزارة الأوقاف إلى "الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات، أو تهاونه في تطبيقها".
وفي سياق متصل، فإنه يجري التحذير لجميع العاملين في الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي، وعدم السماح لأي مصل دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه، هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، وفي حال عدم التزام المصلين في أي مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسؤول عن المخالفة.
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