إثيوبيا: الحكومة تشن "قصفًا عنيفًا" على عاصمة تيجراي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكدت السلطات المحلية المعارضة في إقليم تيجراي تعرض مدينية ميكيلي لقصف مكثف، وذلك على خلفية إعلان الجيش الإثيوبي إحراز تقدم ميداني صوب عاصمة الإقليم.

وقال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبر ميكائيل، في رسالة خطية لوكالة "رويترز"، السبت، إن قوات حكومة أديس أبابا شنت زحفا في محاولة لإحكام السيطرة على ميكيلي، مشيرا إلى أن "قصفا جويا عنيفا" يطال المدينة اليوم السبت.

وأكدت وكالة "فرانس برس" تعرض مقلي لقصف مكثف، نقلا عن السلطات المحلية وموظفين إغاثيين.

كما اتهم جبر ميكائيل قوات إريتريا المجاورة بمداهمة مخيمات اللاجئين في الإقليم بهدف استعادة مواطني البلاد الفارين من بلدهم.

من جانبها، أشارت يلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى أن القصف الذي تنفذه القوات الحكومية لا يطال المناطق السكنية، قائلة إن "أمن الإثيوبيين في ميكيلي وتيجراي لا يزال أولية للحكومة الاتحادية".

يأتي ذلك بعد إعلان القوات الإثيوبية مساء أمس الجمعة عن سيطرتها على عدد من مواقع استراتيجية في محيط ميكيلي، بما فيها مدن حوزين والنجاشي وأديقيه وماي مسانو وووقرو.

وأكد الجيش الإثيوبي أن قواته استطاعت إحكام الحصار على ميكيلي من عدة اتجاهات وتعهد باستعادة السيطرة على المدينة في غضون أيام.

وأشارت "رويترز" إلى صعوبة التأكد من صحة بيانات طرفي النزاع عن الوضع الميداني في تغراي، نظرا لانقطاع شبكة الهواتف والإنترنت في المنطقة.

وأطلقت حكومة أديس أبابا قبل ثلاثة أسابيع حملة عسكرية في الإقليم، متهمة جبهة تحريري تيجراي بمهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة.

واضطر الآلاف من سكان تيجراي للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.