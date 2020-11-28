شركة “فايزر” الأمريكية تبدأ في عمليات النقل الجوي للقاح فيروس “كورونا”

بدأت شركة طيران “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية، اليوم السبت، في تسيير رحلات لنقل جرعات من لقاح شركة “فايزر” ضد فيروس كورونا “كوفيد-19” إلى مراكز تجميع، في إجراء أولي يهدف لتسريع عملية التوزيع بمجرد الموافقة على اللقاح من قبل الجهات المعنية.

وذكرت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر أمريكية وصفتها بـ “المطلعة”، أن الرحلات الأولية هذه تعد حلقة ضمن سلسلة التوريد العالمية الواسعة التي يتم التخطيط لها لمواجهة التحدي اللوجستي في توزيع لقاحات “كوفيد-19″، لافتة إلى أن خطة التوزيع الخاصة بشركة “فايزر” تتضمن مواقع تخزين مبردة في مراكز التجميع النهائي بعدة مناطق مثل “ميشيغان” بالولايات المتحدة و”بورس” في بلجيكا.

وأضافت أن الخطة تشمل أيضا إضافة سعة تخزينية في مواقع توزيع أخرى مثل “كارلسروه” بألمانيا، فضلا عن برمجة عشرات الرحلات الجوية ومئات الرحلات البرية يوميا.

وفي سياق متصل، قالت إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة، في بيان اليوم، إنها تدعم “أول شحنة جوية للقاح كوفيد-19″، وأنها “تعمل مع شركات الطيران لنقل لقاحات كورونا بأمان”.

وسعت شركة “يونايتد إيرلاينز” الأمريكية للحصول على إذن بحمل كمية ثلج جاف أكبر من المسموح بها في الرحلات الجوية، للحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة للغاية المطلوبة لمنع تلف اللقاح، وهو ما تم بالفعل.

كما طلبت شركة “فايزر”، خلال الأسبوع الماضي، إذنا من سلطات الولايات المتحدة لاستخدام طارئ للقاح “كوفيد-19” الذي طورته مع شركة “بيونتك” الألمانية، وذلك تزامنا مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة والوفاة بالمرض في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم.