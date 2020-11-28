شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضع لوس أنجلوس تحت الحظ والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الإجراءات جاءت بعد يومين فقط من حظر المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، تناول الطعام في الأماكن المفتوحة مع استمرار ارتفاع الحالات.
كما جاءت تلك الخطوة بعد تسجيل المنطقة حالات إصابة بمتوسط 4500 حالة لليوم الخامس.
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