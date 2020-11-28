تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الايام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:



السبت

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأثنين

الطقس: مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر والغرب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.