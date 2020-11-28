ألمانيا تسجل أكثر من 21 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 21 ألفا و695 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجلت ألمانيا يوم السبت الماضي 22 ألفا و964 حالة، بعدما سجلت أعلى عدد إصابات يومية في يوم الجمعة السابق له بواقع 23 ألفا و648 حالة.

وسجلت الإدارات الصحية 379 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 15 ألفا و965 حالة. وبلغ عدد المتعافين 711 ألف متعاف.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 93ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.​