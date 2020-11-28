ترامب يحدد شرط لدخول بايدن إلى البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 نوفمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 3 دقائق

حدد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب شروطاً لدخول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس ترامب، إن بايدن لا يمكنه الدخول للبيت الأبيض، إلا إذا أثبت أن الأصوات المدلى بها في الانتخابات قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية.

وكتب ترامب على صفحته في “تويتر”: “لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت، التي حصل عليها لم تكن بالتزوير أو بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن عمليات تزوير واسعة النطاق” وقعت في مدن ديترويت وأتلانتا، وفيلادلفيا، وميلووكي.

وقال الرئيس الأمريكي إنه من الواضح أن بايدن “لديه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل”.

ضوء أخضر لنقل السلطة

وأعطى الرئيس ترامب، قبل أيام الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وقال في تغريدة “أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا”، لافتا إلى إنها تعرضت “للمضايقات والتهديد والإساءة”، وتابع: “لا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة”.

وأضاف: “قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته”.