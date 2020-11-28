سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 33 ألفا و375 حالة، حسب وكالة يونهاب للأنباء.
ويتجاوز بذلك العدد اليومي للإصابات الجديدة 500 إصابة لليوم الثالث على التوالي، منذ أوائل مارس عندما شهدت البلاد الموجة الأولى من الإصابات بالفيروس.
ومن بين الإصابات الـ 504 المسجلة حديثا، هناك 486 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج.
كما سجلت كوريا الجنوبية 6 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 522.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.