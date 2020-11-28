واشنطن تعاقب شركات صينية وروسية متهمة بدعم نووي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على 4 شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وقال بومبيو على تويتر "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 شركات في الصين وروسيا لدعمها البرنامج النووي الإيراني".



وفرضت واشنطن الأربعاء الماضي إجراءات عقابية على شركتين مقرّهما في الصين هما "شنغدو بِست نيو ماتيريالز" و"زيبو إيليم ترايد"، وعلى شركتين مقرّهما في روسيا هما "نيلكو غروب" و"جوينت ستوك كومباني إيليكون".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ هذه الشركات المتهمة بأنها "وفّرت تكنولوجيا متطورة ومعدات لبرنامج الصواريخ النووية الإيراني" ستُواجه قيودا لمدة عامين.

وقال بومبيو "سنواصل استخدام كل العقوبات المتوافرة لدينا لمنع إيران من زيادة قدرتها النووية".



وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.