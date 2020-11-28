قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد المتورطين بعملية اغتيال العالم فخري زاده

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

قال قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي، الجمعة، إن طهران ستكمل طريق العالم فخري زاده بسرعة أكبر من ذي قبل”، متوعدا بمعاقبة مرتكبي جريمة الاغتيال.

وأضاف اللواء سلامي أنه “على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة أن يدركوا أن ارتكاب جريمة اغتيال فخري زاده لن تعرقل مسار الشعب الإيراني ولن يؤثر على عزيمتنا وإرادتنا”.

وتابع بالقول “وضعنا على أجندتنا الانتقام من المجرمين المتورطين بعملية اغتيال العالم محسن فخري زاده”.

وفي ذات السياق أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الأيادي الأمريكية والصهيونية واضحة وجلية في عملية اغتيال البروفيسور محسن فخري زاده.