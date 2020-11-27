روسيا بدأت تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا إلى دول إفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا بدأت تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا إلى دول إفريقية، حسبما نقلت روسيا اليوم في نبأ عاجل.

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