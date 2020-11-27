1283 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 165 ألفا و250 حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (و ا م) اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 567 حالة، فيما تعافت 838 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع

حالات الشفاء 152 ألفا و708 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، يوم الخميس، تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 163 ألفا و967 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء

الإماراتية "وام" - أنه تم تسجيل وفاة حالة واحدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 564 حالة، فيما

تم تسجيل شفاء 826 حالة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 151 ألفا و870 حالة.



وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.