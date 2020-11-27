شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 43082 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 43082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) و 492 حالة وفاة . و أفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى9309787 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 135715 حالة .

كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. 43082 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.