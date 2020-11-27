مستشفى الناظور يستقبل 4 جثث لمهاجرين جنوب الصحراء

استقبل المستشفى الإقليمي في مدينة الناظور، اليوم الخميس، 4 جثث لمهاجرين ينحدرون من جنوب الصحراء، حاولوا قيد حياتهم الهجرة سرا نحو الضفة الأخرى، عبر سواحل الناظور، حسب ما كشفت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم العثور على 4 جثث لمهاجرين جنوب الصحراء، حاولوا قيد حياتهم الهجرة نحو الضفة الأخرى، عبر قارب، كان يضم ما يقارب 50 مهاجرا، أبحروا أمس الأربعاء.

وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، أن الجثث المذكورة تعود إلى إمرأتين ورضعين، ولم يتم بعد معرفة أسباب الحقيقية للوفاة، في انتظار نتائج التشريح التي ستخضع لها الجثث المذكورة.

يشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين، غيروا مسار رحلاتهم من المغرب نحو أوروبا، من المتوسط نحو الأطلسي، بالاعتماد على الطريق الرابط بين الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري بالرغم من مخاطره