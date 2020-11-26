شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي يطالب تركيا بالانسحاب من قبرص والان نبدء بالتفاصيل

طالب البرلمان الأوروبي اليوم الخميس تركيا بسحب قواتها من قبرص، والتراجع عن الفتح الجزئي لمقاطعة فاروشا الواقعة شمالي الجزيرة.

وقال البرلمان في قرار اليوم الخميس إنه يجب عودة المنطقة الواقعة في مدينة فاماجوستا الساحلية إلى سكانها الشرعيين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر إن "النهج التركي غير مقبول".

وندد البرلمان بالاستفزازات الأخيرة. وجاء في القرار أيضا أنه يجب الرد على الأعمال التركية غير القانونية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.

وتنقسم قبرص إلى شطرين منذ عام 1974 بعد انقلاب يوناني وتدخل عسكري تركي. في الشمال، توجد جمهورية قبرص الشمالية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، بينما جمهورية قبرص في الجنوب عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام .2004

وقرر رئيس حكومة قبرص الشمالية في الآونة الأخيرة إعادة فتح جزئي لمقاطعة فاروشا في فاماجوستا، التي تم إغلاقها لأكثر من أربعين عاما.

وشكل ذلك استفزازا خطيرا للجمهورية القبرصية، حيث أن حوالي 40 ألف من سكان المقاطعة القبرصية اليونانية فروا من الجيش التركي في عام .1974

وأبدى الأعضاء تخوفهم من أن يكون هدف فتح فاروشا هو تغيير الوضع القائم لملكية الأراضي في المنطقة، ما يقوض إمكانية العودة للسكان الأصليين.

وكتب النواب أيضا أنهم يقفون إلى جانب كل من القبارصة الأتراك واليونانيين في مواصلة السلام والاستقرار، وأنهم يدعمون إقامة اتحاد فيدرالي للمجتمعين والمنطقتين بجنسية مشتركة.

(د ب أ) ش أ/ ع خ 2020/11/26