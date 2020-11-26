شاهد..  انحناء أمير قطر للعلم التركي لدى استقباله في أنقرة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار انحناء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للعلم التركي لدى استقباله في أنقرة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، تهكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الحركة بالمذلة.



وكثيرا ما يركز المتابعون في استقبال أردوغان لحليفه الشيخ تميم والعكس، على لغة الجسد لدى الرجلين، ويزعم معلقون أن أمير قطر يظهر بعض الخضوع والتبعية للرئيس التركي.

وينظر إلى علاقة قطر الدولة الخليجية الغنية مع تركيا، على أنها غير متكافئة سياسيا، وأنها على حساب الدوحة اقتصاديا، وقد نقل الإعلام التركي عن الشيخ تميم، في وقت سابق، أنه ينظر إلى أردوغان على أنه والده، ولن يتخلى عن دعمه.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ”انحناء الأمير القطري للعلم التركي“، يمثل انسياقا تاما وكاملا من قطر لتركيا، لافتين إلى أن الانحناء للعلم أمر غير لائق بحق أمير دولة، حسب تعبيرهم.

وكتب أحد المعلقين ساخرا من صورة انحناء تميم للعلم التركي قائلا: ”أمير قطر ينحني ويواصل الرضوخ ليس بالأموال فقط بل بالكرامة أيضا.. لقطة تتحدث عن نفسها في مراسم استقبال الرئيس التركي“.

وعلق الناشط السعودي منذر آل الشيخ بالقول: ”الجد داس علم تركيا برجله والحفيد ركع له!!! لكم الله يا عرب“، وكتب آخر: ”الأجداد داسوا على العلم التركي بإرادتهم وقوة عزيمتهم وحفاظا على كرامتهم… وتميم المجد يركع للعلم… هذا ما يحدث حين تذهب الكرامة وتحل محلها الخيانة ودناءة النفس…. الله يخلف عليكم يا أهل قطر“.

وفي نفس السياق غرد ناشط آخر: ”الله يكافينا شر ”قهر الرجال“، رئيس دولة وينحني بكل ذل وخنوع لعلم العلوج الترك!؟ لو أن مؤسس قطر وقائد معركة الوجبة ”قاسم آل ثاني“ موجود لجلد تميم بعصى العلم ثم سيخوزقه عليه بعدها!! ركوعه للعلم التركي دليل على خنوع تعدى حدود المنطق في صدر أمير دولة القراد“.

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