شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد النسائي ينظم جلسة افتراضية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الرئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مستشفى إن إم سي رويال، أمس الأول، جلسة حوارية افتراضية تحت عنوان «تنفس الحياة»، بمناسبة شهر التوعية بسرطان الرئة، بهدف رفع درجات الوعي بهذا المرض، وتشجيع السلوكيات التي تحد من مخاطر تطوره، قدمها الدكتور مهند ذياب رئيس قسم الأورام، استشاري الأورام الطبية بمستشفى إن إم سي رويال.

وجاء تنظيم هذه الجلسة، انطلاقاً من حرص الاتحاد على خدمة المرأة والمجتمع، والتفاعل بشكل وثيق مع المبادرات العالمية المعنية بصحة الإنسان، ولعل من ضمنها التوعية بمرض سرطان الرئة، الذي يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في جميع أنحاء العالم، في سبيل زيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، لما له من أهمية بالغة في تحسين حالة المريض الصحية.

وقالت نورة خليفة السويدي أمين عام الاتحاد: «إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تولي أهمية قصوى للقطاع الصحي، لتوفير كل وسائل العيش الكريم والخدمات الصحية الراقية ورفدها بالخبرات وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، لتصل إلى كل مكان في دولتنا الغالية».

وأضافت: «في سياق ما تقدمه دولة الإمارات من مساهمات عظيمة لمكافحة هذه الأمراض السرطانية، تتجلى الجهود الجليلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، من خلال دعم سموها الكريم للعديد من المبادرات المعنية في هذا الشأن».

من جانبه أوضح الدكتور مهند ذياب، أن سرطان الرئة عبارة عن تشكل خلايا سرطانية في أنسجة الرئة، وعادة ما تكون هذه الخلايا مبطنة للممرات الهوائية؛ بحيث تصبح لا تؤدي وظائف الرئة العادية ولا تتطور إلى أنسجة رئة سليمة مع استمرار نمو الخلايا بصورة غير طبيعية، الأمر الذي يتسبب بتشكل أورام تتداخل مع أداء وظائف الرئة الطبيعية، وقد تنتشر الخلايا السرطانية إلى الأجهزة الأخرى في الجسم.

ولفت إلى أن أفضل طريقة للوقاية من سرطان الرئة هي عدم التدخين، مشدداً على ضرورة الحرص على البقاء بعيداً عن الأشخاص المدخنين، مشيراً أن التدخين السلبي يسبب سرطان الرئة أيضاً.

(وام)