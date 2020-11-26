بعد وفاته.. معلومات عن السياسي السوداني الصادق المهدي

توفى الأمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب "الأمة القومي"، وإمام الأنصار فجر اليوم الخميس في الإمارات، التي سافر إليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لتلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وكان حزب الأمة القومي، وكيان الأنصار للسودانيين، قد أعلنا أن جثمان الإمام الصادق المهدي، سيصل إلى السودان صباح غدٍ الجمعة، ليوارى الثرى في قبة الإمام المهدي، في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم.

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ومن جانبه أعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم الخميس، حدادًا على وفاة الصادق المهدي، ووجه مجلس الوزراء السوداني، بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج.

نبذة عن الصادق المهدي

- الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي من مواليد 25 ديسمبر 1935

- تولى منصب رئيس حكومة السودان فترتي (1966

-1967 و 1986 - 1989)- سياسي ومفكر سوداني وإمام الأنصار ورئيس حزب الأمة.- ولد بالعباسية بأم درمان. جده الأكبر هو محمد أحمد المهدي القائد السوداني الذي أسس الدعوة والثورة المهدية في السودان.- وجده المباشر عبد الرحمن المهدي ووالده السيد الصديق المهدي ووالدته هي السيدة رحمة عبد الله جاد الله ابنه ناظر الكواهلة عبد الله جاد الله وحرمه هي نوير بنت محمد وولده عبد الله.- كتابات الصادق المهدي " مسألة جنوب السودان، وجهاد من أجل الاستقلال، ويسألونك عن المهدية، والعقوبات الشرعية وموقعها من النظام الإسلامي، وتحديات التسعينات، الديمقراطية عائدة وراجحة".