نوبة قلبية تنهي حياة خمسيني لحظة دخوله إلى عيادة في طنجة

لقي شخص مصرعه، أمس الأربعاء، بعد دخوله إلى عيادة في حي بنكيران في طنجة.

وأفاد مصدر مطلع، بأن المتوفى خمسيني، كان يقطن في مغوغة، وأثناء زيارته طبيبا عاما للكشف عليه، سقط مغميا عليه وهو يهم بالدخول إلى قاعة الفحص، بسبب نوبة قلبية.

وفور وقوع الحادث، حلت السلطات المحلية، والشرطة العلمية، والتقنية، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، وليتم نقل الهالك إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار.