شكرا لقرائتكم خبر عن 44489 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 524 وفاة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9266705 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135223حالة.

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