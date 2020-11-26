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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس السعودية.. أمطار غزيرة متوقعة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رصدت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وقالت الهيئة في نشرتها اليوم: الطقس: - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).
ونبه الأرصاد بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء
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