الهند تسجل 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و524 وفاة

سجلت الهند 44 ألفًا و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و266 ألفًا و706 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 524 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 135 ألفًا و223 وفاة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات

النشطة في الهند حاليًا 452 ألفًا و344 حالة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و679 ألفًا و138 شخصًا بزيادة قدرها 36 ألفًا و367 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية

في عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 60.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و414780 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر.