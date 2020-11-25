شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تعلن بدء الانتقال إلى إدارة «بايدن» والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت التوجيهات التي أُرسلت اليوم بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة، وهي الوكالة الاتحادية المعنية بالموافقة على الانتقال الرئاسي، بايدن يوم الاثنين بأن بإمكانه بدء عملية التسلم رسميا.
وقالت الرسالة: "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".
وأضافت الرسالة أن فريقا "مخصصا" سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي.
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