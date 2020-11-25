باسم قاسم يرد على انباء مفاوضاته 'السرية' مع الشرطة

وقال قاسم في تصريح نشره الموقع الرسمي للزوراء، "ملتزم اخلاقياً بعقدي مع الزوراء والكلام عن المفاوضات بعيد كل البعد عن المصداقية واطالب وسائل الاعلام والاخوة الاعلاميين نقل الاخبار بشكل محترم وذلك لان ماذكر يعتبر اساءة لي".واوضح بالقول، "لدي عقد مع نادي الزوراء ومدرب بتاريخي واسمي من المستحيل ان يجلس مع ناد اخر ولدي ارتباط مع نادي".

واكد قاسم على "التركيز مع النوارس لتحقيق النتائج الايجابية في المباريات القادمة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة ومروجيها".

