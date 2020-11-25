اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، عن فقدانها مايقارب الـ٣٥٠٠ ميكا واط من طاقتها، عازية السبب الى انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد موسى العبادي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المنظومة الكهربائية قد فقدت اليوم الاربعاء ٢٥تشرين الثاني ٢٠٢٠ ما يقارب ال٣٥٦٥ميكا واط من طاقتها التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج".
واضاف ان "ان فقدان هذه الطاقة الانتاجية جاء نتيجة انخفاض ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في المناطق المذكورة الى (١٠) مليون متر مكعب باليوم الواحد، مما اثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في مناطق بغداد والفرات الاوسط والجنوب، وأدى ذلك الى تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد )".
واكد ان "فقدان هذه الطاقة المنتجة ادت الى تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية"، داعيا المواطنين الى "مراعاة ترشيد الاستهلاك لحين تدارك الوضع واعادة استقرار وضع المنظومة الكهربائية للعمل بالشكل اللازم".
وتابع "اننا نعيش في فترات اعتدال الموسم وبالتالي لايستلزم من المواطنين زيادة الطلب على الاستهلاك".
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تفقد مايقارب الـ٣٥٠٠ ميكا واط من طاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.