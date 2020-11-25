المحجوب يعلق على مناورات الجيش الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الأربعاء، إن الجيش الليبي ملتزم بقرار وقف إطلاق النار.

وأوضح المحجوب، في تصريحات إعلامية أن الجيش الليبي لم يرسل أي قوات إضافية إلى الجبهة –سرت الجفرة-.



وأضاف أن الجيش الليبي يعكف حاليًا على إعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها وتحركاتها الأخيرة هي مناورات تدريبية وليست حشدًا على الجبهة.

وأكد أن تركيا قوة غازية وتسعى إلى إقامة قواعد عسكرية على أرض ليبيا مشيرا إلى نجاحات اجتماع اللجنة العسكرية والاتفاق على ترتيبات تبادل الأسرى.

وأجرى الجيش الوطني الليبي مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية، الثلاثاء، في مناطق لم يكشف عنها.

وقال إن الوحدات العسكرية نفذت مناورة كبرى بالذخيرة الحية تحت اسم الفريق "ونيس بوخمادة ".

وأشار إلى أن المناورة بهدف إلى ردع ومكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية، كـ"رسالة نارية لكل متربص ومتآمر".

وتسير البعثة الأممية 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أفضت إلى وقف إطلاق النار والتوافق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلا أن الخلاف لا يزال قائما حول معايير اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة في المرحلة الانتقالية.

