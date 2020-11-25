الهند..إجلاء عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار من جنوب شرق البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أجلت السلطات الهندية عشرات الآلاف من سكان المناطق المنخفضة في ولاية تاميل نادو جنوب شرق البلاد، قبل وصول إعصار إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح غد الخميس.
وذكرت إدارة الأرصاد الهندية أنه من المتوقع أن يتسبب الإعصار "نيفار" المصنف من الدرجة الأولى، في إلحاق أضرار بالمنازل وقطع خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار وتدمير المحاصيل على طول الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.
وقال وزير مواجهة الكوارث في الولاية لوكالة "رويترز": "أكثر من 145 ألفا من السكان جرى إجلاؤهم وإيواؤهم في نحو 1516 مخيما للإغاثة بإجراء احترازي".
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