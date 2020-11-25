أميركا تسجل 2157 وفاة بـ«كورونا» في أكبر حصيلة يومية

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تجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الألفين لأول مرة منذ مايو الماضي.

وتكدست المستشفيات بالمرضى في أنحاء البلاد، مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات جراء جائحة كوفيد - 19 الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وسجلت حصيلة الوفيات 2157، الثلاثاء، فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا. ويقول خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لسفر ملايين الأميركيين لقضاء عطلة عيد الشكر، يوم غد الخميس، مع عائلاتهم غير عابئين بالتحذيرات من خطورة السفر وآثاره على نشر المرض الذي ترتفع نسبة الإصابة به أصلا.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد - 19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركتا «فايزر» و«بيونتك» للوقاية من كوفيد - 19 في العاشر من ديسمبر المقبل.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير 2021 وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.