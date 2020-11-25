الرئيس الصيني يهنئ بايدن على فوزه برئاسة الولايات المتحدة

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هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاء في رسالة تهنئة وجهها الرئيس الصيني إلى بادين ونقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين، أن على البلدين «تفادي أي نزاع أو مواجهة والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين» من أجل تشجيع "القضية النبيلة" وهي السلام والتنمية في العالم.

وشدد على أن "تطوير علاقات أميركية صينية سليمة ومستقرة يصب في المصلحة الأساسية للشعبين".

وقالت وسائل إعلام صينية إن وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني هنأ نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلافات حول مواضيع عدة أبرزها التجارة.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، قبل أسبوعين، فوز المرشح الديمقراطي بايدن بسباق البيت الأبيض.

وأعلن ترامب، أن رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي ميرفي وفريقها «يجب أن يقوموا بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته».

ويعني ذلك حصول فريق بايدن على تمويل اتحادي ومكتب رسمي لإدارته الانتقالية على مدار الشهرين المقبلين. كما يمهد الطريق أمام بايدن ونائبته كامالا هاريس لتلقي إفادات دورية بشأن الأمن القومي والتي يتلقاها ترامب أيضاً.

وجاء في بيان صادر عن فريق بايدن أن اجتماعات ستبدأ مع مسؤولين اتحاديين بشأن طريقة تعامل واشنطن مع جائحة فيروس كورونا، إلى جانب بحث قضايا الأمن القومي.

كما حصل الرئيس المنتخب بايدن، الاثنين، على الضوء الأخضر من إدارة الخدمات العامة لبدء انتقاله إلى البيت الأبيض.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأميركية، وهي إدارة مستقلة، بايدن أن انتقال السلطة يمكن أن يبدأ رسمياً، وذلك قبل توليه المنصب يوم 20 يناير 2021.