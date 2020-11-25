المستجدات الرقمية 2021 عنوان ملتقى “Digital brunch”

تعقد الدورة الرابعة من ملتقى “Digital Brunch”، في أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، تحت شعار “المستجدات الرقمية 2021”.
ويجمع الملتقى الرقمي، الذي يستهدف محترفي التسويق والتواصل، العديد من الأسماء البارزة في مجال تكنولوجيا الإعلام والتواصل، من أجل تقاسم الأفكار، وتبادل الآراء حول المستجدات الرقمية، والاستراتيجيات المتعلقة بالتسويق، وأيضا التواصل خلال المستقبل.
وينظم الملتقى من طرف شركة “TNC – The next click” ووكالتي “Mediamatic” و”Gear9″، في نسخة عن بعد تماشيا مع ما تفرضه الجائحة.
ويحاول الملتقى الإجابة عن العديد من الأسئلة الراهنة، منها كيف سيتطور التسويق الرقمي خلال الفترة المقبلة؟ وما مدى تأثير أزمة “كوفيد 19” على التسويق الرقمي؟ وماهي أحدث المستجدات التسويقية الرسمية لسنة 2021؟.
وسيعرف اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتنوعة، منها المستجدات الرقمية في المغرب، والشاشة المجزأة، والتجارة الإلكترونية الاجتماعية، وعملية البرمجة.
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