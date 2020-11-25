كيف ردت هدى سعد على أخبار طلاقها؟

يوما واحدا بعد انتشار أخبار، تفيد انفصالها عن زوجها، أكدت الفنانة هدى سعد رفضها الحديث في الموضوع، مشيرة إلى أنها لا تشارك جمهورها إلا الأمور الإيجابية.

وهدى سعد لا أكدت، ولا نفت، بشكل صريح، أخبار انفاصلها عن زوجها، لكنها اعتبرت في تدوينة نشرتها، اليوم الأربعاء، أن الموضوع تافه، ولا يرقى إلى أن تقحم الجمهور فيه.

وكتب هدى سعد: “الخير لكل قلب لا يحمل إلا الحب لمن حوله.. صباح الأشياء الجميلة التي نعجز أحيانا عن إدراك روعتها.. جئت لأعطي الطاقة الايجابية، والحب لمتابعيني ولا مكان للسلبيات في عالمي كنحبكم مستحيل نضيع وقتكم ولا نشغلكم بأمور تافهة”.

ووعدت هدى سعد جمهورها بالعودة إلى ساحة الإصدارات، وكتبت: “انتظروا جديدي الفني قريبا”.

يذكر أن هدى سعد تشارك في برنامج اكتشاف مواهب، يبث عبر الأنترنت، حاليا، بعنوان “المركوب”.