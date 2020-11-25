أنتر ميلان يستضيف ريال مدريد فى قمة دورى أبطال أوربا

يلتقي، اليوم الأربعاء، نادي ريال مدريد الإسباني نظيره، أنتر ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوربا على ملعب سان سيرو الدولي في مدينة ميلانو الإيطالية.

ويسعى النادي الملكي إلى حصد النقاط الثلاث، والاقتراب من التأهل إلى دور الستة عشر في المسابقة على حساب الإنتر، الذي يبحث عن أول انتصار له في المجموعة بعد تعادلين، وهزيمتين.

وأعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد غياب كل من سيرجيو راموس، وإيدير ميليتاو، وكريم بنزيما، وألفارو أودريوزولا وفيدي فالفيردي عن مباراة الليلة.