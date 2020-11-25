نورا فتحي تتفوق على جميع الفنانين المغاربة – فيديو

تتفوق الفنانة المغربية نورا فتحي، على جميع المشاهير المغاربة في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، إذ تعتبر الأكثر متابعة بينهم بعدد متابعين بلغ 20 مليون متابع.
واحتفلت نورا فتحي ببلوغ عدد متابعي حسابها على أنستغرام 20 مليون متابع، أول أمس الاثنين، رفقة أعضاء مجموعة لفناير، والمخرج عبد الرفيع العبديوي، في منطقة ما في الصحراء المغربية.
وقالت فتحي حول الموضوع: “رائع! لقد فعلناها! شكرًا جزيلاً لكل من يدعمني باستمرار! أحبكم يا رفاق، هذه البداية فقط”.
ولم يسبق لأي فنان مغربي الوصول إلى عتبة 20 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن جماهيرية نورا فتحي في الهند مكنتها من بلوغ هذا الرقم.
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