ترامب يعفو عن ديكين روميين في عيد الشكر.. ما القصة؟-فيديو

جرت العادة، أن يقوم الرئيس الأمريكي “بالعفو” عن ديك رومي في يوم “عيد الشكر”، الذي تحتفل به الولايات المتحدة في رابع يوم خميس من شهر نونبر من كل عام.

وهذه المرة اختار الرئيس دونالد ترامب، اسم “حبوب الذرة”، و”عرنوس الذرة” للديكين اللذين سيتم “العفو” عنهما.

وتم عرض الديكين على الجمهور، خلال مؤتمر صحفي في فندق Willard InterContinental في وسط مدينة واشنطن، ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد”الديك الرومي الوطني لعيد الشكر”.

ويشكل عيد الشكر مناسبة يعتمد فيها الأمريكيون على أطباق الديك الرومي للاحتفال، لكن الديكان الذي عفى عنهما ترامب لن يكونا من بين التي تذبح في الاحتفال هذه السنة.