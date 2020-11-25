قيادة الشبيبة الإستقلالية تقرر الإجتماع بمعبر الكركارات وتنظيم أنشطة بالأقاليم الجنوبية

أعلنت شبيبة حزب الإستقلال، عزمها عقد مجموعة من الأنشطة في أقصى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في خطوات دعم للقضية الوطنية.

وأكدت الشبيبة، في بلاغ بهذا الخصوص أن مكتبها التنفيذي، سيعقد طيلة أيام طيلة أيام 27/28/29 نونبر 2020، اجتماعا تنظيميا بمعبر الكركرات، فضلا عن عدد من الأنشطة الميدانية بمختلف أقاليم جهة الداخلة وادي الذهب.

وأكدت الشبيبة، أن هذه الخطوة جاءت “تفاعلا مع الدينامية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية المقدسة، والتي تميزت في الأيام الأخيرة، بالتدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية الباسلة بمنطقة الكركرات، بأوامر عليا من قائدها الأعلى الملك محمد السادس ، وتأكيدا على الرمزية الكبيرة لكل حدود المملكة المغربية، وقدسية أمنها واستقرارها، وتحية للجنود والضباط الابطال للقوات المسلحة الملكية الباسلة المرابطة على حدود المملكة”.

يذكر أن المغرب أطلق، قبل أيام، عملية عسكرية لتحرير معبر الكركرات، وإعادة حركة النقل بين المغرب، وموريتانيا.

وتبعا للتدخل المغربي، عادت حركة النقل بين المغرب، وموريتانيا، إلى طبيعتها، حيث بدأت الشاحنات تمر في الاتجاهين بانسيابية.